Турция начала размещать батальон сил спецназначения в Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция начала развертывать батальон сил специального назначения в Косово по просьбе НАТО, сообщает Министерство национальной обороны страны.

«После событий, произошедших в Косово, прикомандированный к этому региону батальон коммандос нашей 65 мотострелковой бригады начал развертывание в Косово», – говорится в Twitter турецкого Минобороны.

Напомним, накануне стало известно, что Турция по запросу Североатлантического альянса направит батальон сил спецназначения в Косово. В Минобороны страны отмечали, что Анкара призывает все стороны конфликта к сдержанности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о готовности альянса направить дополнительно 700 военных в Косово. Незадолго до этого президент Сербии Александр Вучич созвал совет пяти западных стран – Германии, Италии, Франции, Великобритании и США, – заявив, что эти государства ответственны за Приштину, поэтому им придется ее усмирять.