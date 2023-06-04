Экс-разведчик США Риттер восхитился уровнем комфорта в российских городах Фото: Евгений Михайлов

В российских городах очень высокий уровень комфорта из-за невероятного развития сферы услуг и различных интернет-технологий. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom.

— Россия, по большому счету, страна с цифровыми технологиями. У них в любом месте можно арендовать автомобиль, припаркованный буквально на обочине, — заявил Риттер.

Он отметил, что подобная возможность есть практически во всех городах, что невероятно удобно. При этом ведущий канала Эндрю Наполитано заявит, что в Нью-Йорке есть подобная услуга, но только с мотоциклами. При этом Наполитано подчеркнул, что такой комфорт в городах России — поразительная картина.

Ранее Скотт Риттер заявил, что стал поклонником России. Он подчеркнул, что за время работы в стране он изменил свое отношение к людям в России, а своими действиями он хочет показать, что народы разных стран способны дружить.