Для большинства пришедших на московский пункт отбора контрактников мотивом стала любовь к Родине

Будущие контрактники назвали безграничную любовь к Родине причиной решения служить в армии. Фото: Агентство городских новостей «Москва».

В Москве с 3 апреля работает пункт отбора на военную службу по контракту. Сюда приходят москвичи и жители других регионов России, желающие выступить в ряды вооруженных сил. Будущие контрактники рассказали журналистам, почему они хотят отправиться служить в зону СВО.

Абсолютное большинство пришедших в качестве главного мотива называют любовь к своей стране. Они считают, что каждый настоящий мужчина в текущей ситуации должен встать на защиту Родины и ее интересов.

«Я старой закалки, патриотизм в крови, хоть какую-то пользу принести», - отметил один из посетителей.

Многие приводят в пример своих дедов и отцов, служивших в армии. Их пример вдохновляет россиян стать добровольцами и служить своему Отечеству.

«У меня прадед служил, дед служил, у меня дядя служит. Я тоже хочу быть военным, я люблю свою страну», - подчеркнул еще один новобранец.

У некоторых добровольцев в зоне СВО служат друзья или родственники, и они хотят помочь близким. А кто-то приехал поддержать своих родных, отправляющихся выполнять боевые задачи на Донбасс.

«Я приехал поддержать своего племянника, он подписал контракт на год. Я сам сейчас являюсь мобилизованным, приехал в отпуск», - сообщил один из пришедших.

Единый пункт отбора контрактников в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без обеда и выходных. Здесь будущие военные могут пройти медицинскую комиссию и оформить все необходимые документы. В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Врачи проверяют здоровье потенциальных военнослужащих с учетом данных их электронных медицинских карт. Если у кандидата есть какие-то противопоказания для службы, медики сразу видят это в истории болезни.

Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО контрактники проходят профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.