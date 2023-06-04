Бельгия потребует от Украины объяснений использования ее оружия при атаке на Белгородскую область Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Бельгии намерены потребовать от Украины объяснений, почему оружие, переданное Брюсселем, использовалось диверсантами ВСУ во время атаки на Белгородскую область.

Как передает газета Le Soir, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД королевства Аджа Лябиб «свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений». Как отмечается в сообщении, оружие, переданное Бельгией, предназначалось исключительно для обороны территорий Украины, что было оговорено Брюсселем и Киевом.

Напомним, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины, округ подвергся усиленным обстрелам. В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области был введен правовой режим контртеррористической операции.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые атаковали Белгородскую область. Во время нападения ДРГ на регион погиб житель села Козинка, служивший в территориальной обороне.