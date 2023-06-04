Белый дом рассчитывает, что контрнаступление ВСУ позволит отбить стратегические территории у России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты рассчитывают, что анонсированное Киевом контрнаступление Вооруженных сил Украины позволит отбить у России стратегически важные территории, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории», – сказал он в интервью телеканалу CNN.

О каких именно территориях идет речь, Салливан не уточнил, но пообещал, что Вашингтон поможет Киеву добиться максимальных успехов на поле боя. По мнению властей США, Украина достигнет успеха в рамках контрнаступления, добавил представитель Белого дома.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению. Он в очередной раз потребовал от стран Запада дополнительное вооружение и назвал единственной системой вооружений в мире, способной обеспечить защиту Украины от российских ракет, американские зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, Киеву требуется 50 таких систем.