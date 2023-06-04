Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины Фото: REUTERS

В трех регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно информации ведомства, сигналы воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тревога была объявлена в 20:43 по московскому времени.

Напомним, ночью в воскресенье, воздушная тревога была объявлена в Киеве и девяти регионах Украины - Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях.

Как писал сайт KP.RU, в начале недели мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в центральных районах украинской столицы. В городе была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября прошлого года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022.