Зеленский пообещал принять меры против стран, не соблюдающих антироссийские санкции Фото: REUTERS

Украина предпримет необходимые меры против стран, которые не соблюдают санкции в отношении России, заявил президент Владимир Зеленский.

«Провел специальное совещание по санкциям с Главным разведывательным управлением, Службой внешней разведки, правительством. Очень подробно проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Мы должны закрыть все такие зоны. Необходимые шаги будут предприняты», – написал он в Telegram.

По словам украинского лидера, Киев «видит каждую страну», чья территория или юрисдикция позволяет России обходить ограничения. Как утверждает Зеленский, эти государства якобы помогают РФ производить вооружения, в том числе ракеты.

На этой неделе президент Украины заявил, что устал из-за неработающих против России санкций, и пообещал начать "публичную борьбу" со странами, которые их не соблюдают.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский ввел ограничения в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией.