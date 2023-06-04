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НовостиПолитика4 июня 2023 19:40

Зеленский пообещал принять меры против стран, не соблюдающих антироссийские санкции

Киев видит каждую страну, чья территория позволяет России обходить ограничения, заявил президент Украины
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский пообещал принять меры против стран, не соблюдающих антироссийские санкции

Зеленский пообещал принять меры против стран, не соблюдающих антироссийские санкции

Фото: REUTERS

Украина предпримет необходимые меры против стран, которые не соблюдают санкции в отношении России, заявил президент Владимир Зеленский.

«Провел специальное совещание по санкциям с Главным разведывательным управлением, Службой внешней разведки, правительством. Очень подробно проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Мы должны закрыть все такие зоны. Необходимые шаги будут предприняты», – написал он в Telegram.

По словам украинского лидера, Киев «видит каждую страну», чья территория или юрисдикция позволяет России обходить ограничения. Как утверждает Зеленский, эти государства якобы помогают РФ производить вооружения, в том числе ракеты.

На этой неделе президент Украины заявил, что устал из-за неработающих против России санкций, и пообещал начать "публичную борьбу" со странами, которые их не соблюдают.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский ввел ограничения в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией.