В Харькове прогремело несколько взрывов Фото: REUTERS

На Украине в Харькове прогремело несколько взрывов, об этом написало украинское издание.

«В Харькове слышны звуки взрывов», - сказано в публикации.

Ранее в 22:13 по мск в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Как писал сайт KP.RU, в трех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Согласно данным ведомства, сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Уточнялось, что тревога была объявлена в 20:43 по московскому времени.

Ночью 4 июня воздушная тревога была объявлена в Киеве и девяти регионах Украины. Сигнал тревоги, помимо Киева, звучал в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.