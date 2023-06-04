Экс-разведчик ВС США Риттер: Главком ВСУ Залужный тяжело ранен после ракетного удара под Херсоном Фото: Евгений Михайлов

Главком ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара под Херсоном, об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона», уточнил Риттер.

Офицер отметил, что ВКС удалось также ликвидировать в бункерах по всей Украине многих сотрудников киевской разведки, тесно работавших с коллегами из США и Великобритании.

Как писал сайт KP.RU, 24 мая военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец сообщил, что одна из версий загадочного исчезновения главкома ВСУ Залужного подтвердилась.

Баранец отметил, что многие авторитетные СМИ заявили, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе российских войск в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном.

Он пояснял, что для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, где ему остановили кровотечение. Из Николаева на вертолете переправили в госпиталь в Киеве. Там генералу была сделана трепанация черепа.

Российской армии по силам уничтожить бойцов ВСУ, которые прошли учения на военных базах НАТО. Такое заявление сделал бывший офицер Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер в эфире Redacted.