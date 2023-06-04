Рогов: В Запорожской области более восьми часов длился бой на линии соприкосновения Фото: Александр КОЦ

В районе Времевского выступа на Запорожском направлении более восьми часов продолжался бой, ВСУ понесли потери в живой силе и бронетехнике, об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На данный момент боевые столкновения, которые длились более восьми часов, прекратились», - заявил Рогов.

Он уточнил, что противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но «сегодня она была более активная и массовая».

Рогов отметил, что все попытки прорвать линию фронта пресечены, полномасштабного наступления ВСУ не фиксируется.

«Украинские войска прощупывают линию обороны и готовность российских войск к отражению более массированной атаки», - подчеркнул политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ при поддержке польских наемников попытались прорвать линию соприкосновения в Запорожской области.

Он уточнял, что около 12:00 боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа.

По его словам, противник привлекал к атаке около двух мотопехотных рот и более 15 единиц бронетехники, в том числе танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1.

Рогов отметил, что ВСУ потеряли не менее десяти единиц бронетехники и около 50 человек. На тот момент времени боестолкновения продолжались.