Секретарь Совбеза Армении Григорян: Членство в ОДКБ создает «определенные проблемы» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что членство страны в ОДКБ создает для нее «определенные проблемы», но они не ограничивают сотрудничество с другими странами.

«На данный момент наше присутствие в ОДКБ, по большому счету, конечно, создает определенные проблемы, но не ограничивает наше сотрудничество с разными странами», - сказал Григорян.

Он отметил, что Армения интенсивно работает с ее западными партнерами по укреплению сотрудничества в сфере безопасности и будет продолжать эту работу.

Как писал сайт KP.RU, в апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к размещению миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе с Азербайджаном.

Пашинян отметил, что к этому готова не только Россия, но и Армения. Однако он подчеркнул, что возможная миссия должна быть эффективной, что важно и для Еревана, и для ОДКБ.

Ранее в марте премьер-министр Никол Пашинян во время пресс-конференции высказался о взаимодействии Армении с ОДКБ.

Никол Пашинян прокомментировал высказанные ранее опасения, что Армения выйдет из организации.