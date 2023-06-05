Секретарь Совбеза Армении Григорян: Членство в ОДКБ создает «определенные проблемы»
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Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что членство страны в ОДКБ создает для нее «определенные проблемы», но они не ограничивают сотрудничество с другими странами.
«На данный момент наше присутствие в ОДКБ, по большому счету, конечно, создает определенные проблемы, но не ограничивает наше сотрудничество с разными странами», - сказал Григорян.
Он отметил, что Армения интенсивно работает с ее западными партнерами по укреплению сотрудничества в сфере безопасности и будет продолжать эту работу.
Как писал сайт KP.RU, в апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к размещению миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе с Азербайджаном.
Пашинян отметил, что к этому готова не только Россия, но и Армения. Однако он подчеркнул, что возможная миссия должна быть эффективной, что важно и для Еревана, и для ОДКБ.
Ранее в марте премьер-министр Никол Пашинян во время пресс-конференции высказался о взаимодействии Армении с ОДКБ.
Никол Пашинян прокомментировал высказанные ранее опасения, что Армения выйдет из организации.