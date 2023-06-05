AFP: В Стокгольме сотни людей вышли на протесты против антитеррористического закона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Стокгольме сотни людей вышли на протесты, организованные группами, близкими к запрещенной в Турции и ЕС Рабочей партии Курдистана (РПК), против антитеррористического закона. Данный закон призван уладить отношения с Турцией в вопросе вступления Швеции в НАТО, об этом сообщило агентство France-Presse.

«Сотни людей вышли на протесты в Стокгольме против нового закона о борьбе с терроризмом, принятого в ответ на противодействие Турции вступлению Швеции в НАТО», - написало агентство.

Издание отметило, что демонстрацию организовали группы, близкие к РПК, и что протестующие на акции под названием «Нет НАТО, никаких законов Эрдогана в Швеции» размахивали флагами курдской организации, а также плакатами с надписью «Нет НАТО».

Как писал сайт KP.RU, ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в НАТО.

Он подчеркнул, что Швецией были предприняты конкретные шаги и изменены законы.

При этом Столтенберг отметил, что демонстрации в Швеции создали трудности для ее вступления в альянс, однако их организаторы пытались помешать королевству стать членом военно-политического блока.

Напомним, 19 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не сможет благосклонно относиться к членству Швеции в НАТО, до тех пор, пока скандинавская страна «продолжает позволять ответвлениям террористических группировок в Турции свободно ходить по Швеции, по улицам Стокгольма».