Reuters: США поднимали истребители для перехвата самолета, позже разбившегося в Вирджинии Фото: REUTERS

Власти США поднимали в небо истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который вторгся в воздушное пространство Вашингтона и позже разбился в Вирджинии, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных должностных лиц.

В публикации уточнили, что взлет истребителей спровоцировал звуковой удар, который разнесся по американской столице и прилегающим районам, однако не послужил причиной крушения бизнес-джета.

Как утверждалось, рабившийся самолет летел на автопилоте, экипаж не реагировал на попытки установить с ним контакт.

Как писал сайт KP.RU, несколько лет назад в США произошел аналогичный случай, когда в запретное воздушное пространство над Вашингтоном вторгся небольшой частный самолет.

В статье уточняли, что были эвакуированы сотрудников Капитолия, Библиотеки Конгресса и Верховного суда.

Подчеркивалось, что военные истребители США перехватили воздушное судно и заставили пилота посадить лайнер в штате Северная Каролина.