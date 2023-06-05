Фильм «Переводчик» возглавил прокат в России и странах СНГ Фото: EAST NEWS

Фильм «Переводчик» стал первым в прокате в России и странах СНГ со сборами 77 миллионов рублей за прошедшие выходные, об этом сообщил портал Кинобизнес.

По данным сервиса, вторую строчку занял мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных», собравший 57 миллионов рублей.

Замыкает тройку лидеров российский фильм «Непосредственно Каха: Другой фильм», его сборы за выходные составили 54 миллиона рублей.

Также портал отметил, что на четвертом месте расположился мультфильм «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!», его сборы 41,1 миллион рублей. И на пятом месте художественный фильм «Вызов» с более чем 40 миллионнами рублей.

Как писал сайт KP.RU, в январе российская комедия «Чебурашка» обошла по кассовым сборам первую часть фильма «Аватар», став самым кассовой картиной в истории отечественного кинопроката.

Кроме того, комедия «Чебурашка» побила рекорд фильма «Холоп» режиссера Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

Напомним, роли в фильме «Чебурашка» исполнили актеры Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и Елена Яковлева, а главный герой был создан при помощи компьютерной графики.