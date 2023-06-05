ВСУ обстреляли Донецк четырьмя ракетами РСЗО Фото: REUTERS

ВСУ ночью обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив четыре ракеты, об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Выпущено четыре ракеты из РСЗО», - сказано в сообщении.

Уточнялось, что удар был нанесен в 01:00 мск по Киевскому району города.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны России сообщило, что ВСУ утром 4 июня предприняли крупномасштабное наступление на пяти участках на Южнодонецком направлении.

Как отмечалось, всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника.

«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», - подчеркнул военное ведомство.

Группировка «Восток» уничтожила более 250 человек личного состава ВСУ, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину.