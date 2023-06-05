Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным сервиса, в Харьковской области сигнал воздушной тревоги повторно прозвучал в 01:34, в Сумской - в 01:43.

Как писал сайт KP.RU, в Харькове прогремело несколько взрывов, сообщало украинское издание. Ранее в 22:13 по мск в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

Ночью 4 июня воздушная тревога была объявлена в Киеве и девяти регионах Украины. Сигнал тревоги звучал в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях.

Вечером 4 июня сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.