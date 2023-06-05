Российский офицер с позывным «Шмель»: «Золотой генофонд» ВСУ почти уничтожили в начале СВО Фото: Александр КОЦ

Наиболее опытная и подготовленная часть ВСУ уничтожена в самом начале спецоперации, об этом заявил РИА Новости офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Шмель».

«В первой половине СВО у них очень много было потерь в личном составе именно тех закаленных в боях контрактников, которых им получилось подготовить в течение восьми лет войны до СВО…», - сообщил боец спецназа.

Офицер подчеркнул, что этот, можно так сказать, «золотой генофонд» армии ВСУ, ну если наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен.

Как писал сайт KP.RU, 30 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине за прошедший месяц ВСУ потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.

Ранее Шойгу сообщил, что потери ВСУ за апрель текущего года составили более 15 тысяч человек.

Напомним, в конце ноября 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине погибли не менее 100 тысяч военных.

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