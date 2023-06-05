Немецкий политолог Меркель: Люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие Фото: REUTERS

Численное превосходство армии России приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, об этом заявил немецкий политолог Вольф Меркель в эфире Spiegel TV.

По мнению Меркеля, перевес населения у России, приведет к тому, что за киевский режим больше некому будет воевать с западным оружием

Политолог, не раскрывая источник, сослался на некие данные, что в России на данный момент «вооружены» один миллион человек, два миллиона находятся в запасе, а 45 миллионов пополнят ряды армии при необходимости.

«Это больше, чем население всей Украины. …НАТО непосредственно не вмешается в конфликт с участием своих войск, то вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим», - отметил Меркель.

Как писал сайт KP.RU, офицер группировки войск «Юг» с позывным «Шмель» заявил, что наиболее опытная и подготовленная часть ВСУ уничтожена в самом начале спецоперации.

Офицер подчеркивал, что этот, можно так сказать, «золотой генофонд» армии ВСУ, ну если наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал о потерях ВСУ за апрель-май текущего года в ходе спецоперации на Украине. Так, Киев потерял свыше 31 тысячи человек, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.

30 ноября 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине погибли не менее 100 тысяч военных. Немного позже данное заявление было удалено Еврокомиссией.

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