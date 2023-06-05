В самолет рейса Владивосток-Москва ударила молния Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молния ударила в самолет «Аэрофлота» во время рейса Владивосток-Москва, на выполнение полета это не повлияло, об этом сообщила «Комсомольская правда – Владивосток».

На кадрах опубликованного видео, снятого во время полета из Владивостока в Москву, показано как молния попадает в борт самолета между крыльев.

«Молния попала в борт, люди говорили, что услышали щелчок. Никаких последствий не было», - отметили в статье.

Как ранее писал сайт DV.KP.RU, минувшим днем аномалии обрушились на Приморье, например, в некоторых районах прошел град.

В самолет «Аэрофлота» Airbus A350-900, который летел из Владивостока в Москву, ударила молния.

В статье отметили, что молния ударила в воздушное судно сразу после взлета, когда оно вошло в зону плотных облаков. Пострадавших не было, на полет электрический разряд также никак не повлиял.

Журналисты добавили, что 5 июня в некоторых районах Приморья ожидаются непродолжительные дожди, в других – грозы. Столбики термометров поднимутся до +28°C.