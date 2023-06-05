Российские военные обратили в бегство три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Российские военные на Краснолиманском направлении нанесли тяжелые потери подразделениям трех бригад ВСУ, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества боевым охранением вскрыто перемещение 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, 5-й бригады национальной гвардии Украины», - заявил Савчук.

Офицер отметил, что в результате нанесения огня артиллерией и ударов авиации противник понёс значительные потери и рассредоточился в лесном массиве.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ утром 4 июня предприняли крупномасштабное наступление на пяти участках на Южнодонецком направлении.

Уточнялось, что всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника.

«...Своих задач противник не добился, успеха не имел», - подчеркнули в ведомстве.

Группировка «Восток» уничтожила более 250 человек личного состава ВСУ, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину.