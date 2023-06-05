Российские артиллеристы нанесли удары ТОС «Солнцепек» по позициям теробороны в ЛНР

Российские артиллеристы нанесли удары по позициям теробороны в ЛНР Фото: кадр из видео

Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» нанес удары по позициям 103-й отдельной бригады теробороны в ЛНР, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Подразделения РХБЗ огнем из ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 103-й отдельной бригады теробороны в районе населенного пункта Новоселовское», - заявил Зыбинский.

Он добавил, что на Купянском направлении артиллеристы из гаубиц «Мста-С» уничтожили РСЗО «Град» противника в районе урочища Ревучий.

Как писал сайт KP.RU, российские военные на Краснолиманском направлении нанесли тяжелые потери подразделениям трех бригад ВСУ.

Отмечалось, что в результате нанесения огня артиллерией и ударов авиации противник понёс значительные потери и рассредоточился в лесном массиве.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило, что 4 июня ВСУ попытались предпринять крупномасштабное наступление на пяти участках на Южнодонецком направлении.