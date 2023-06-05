Аydinlik: Турция с 1 июля повысит плату за проходы судов через Босфор и Дарданеллы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция с 1 июля повысит плату за проходы cудов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на восемь процентов, об этом сообщила газета Аydinlik со ссылкой на решение официальных лиц.

«Главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры объявило о новом положении в коэффициентах налогов и сборов, уплачиваемых за беспосадочный проход через турецкие проливы», - говорится в статье.

Таким образом, доход, полученный от пересечения проливов, как ожидается, достигнет 900 миллионов долларов в год.

Издание отметило, что при подписании конвенции Монтре золотой франк был приравнен к 0,8 долларов, в октябре прошлого года стоимость выросла до 4,08 доллара.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 года в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили, что Россия йская Федерация ограничила проход судов, которые принимают грузы за пределами РФ и пытаются проплыть через Керченский пролив в Азовское море.

Морская администрация России уведомила турецкий Минтранс, что «проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен».