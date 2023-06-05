Минобороны России: ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках на Южнодонецком направлении Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сообщило, что утром 4 июня ВСУ предприняли крупномасштабное наступление на пяти участках на Южнодонецком направлении.

Уточнялось, что всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника.

«...Своих задач противник не добился, успеха не имел», - подчеркнули в ведомстве.

Группировка «Восток» уничтожила более 250 человек личного состава ВСУ, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что надежды Зеленского на то, что Украину примут в НАТО иллюзорны. Запад в тайне ненавидит и не уважает Зеленского.

По словам офицера, Зеленский не только живет в вымышленном мире и питает иллюзии насчет членства в альянсе, но и даже не понимает истинного отношения Запада к нему.

Власти США поднимали в небо истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который вторгся в воздушное пространство Вашингтона и позже разбился в Вирджинии.

Численное превосходство армии России приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, заявил немецкий политолог Вольф Меркель.

По его мнению, перевес населения у России, приведет к тому, что за киевский режим больше некому будет сражаться с западным оружием.