Минобороны России: ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках на Южнодонецком направлении
Фото: Александр КОЦ
Минобороны России сообщило, что утром 4 июня ВСУ предприняли крупномасштабное наступление на пяти участках на Южнодонецком направлении.
Уточнялось, что всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника.
«...Своих задач противник не добился, успеха не имел», - подчеркнули в ведомстве.
Группировка «Восток» уничтожила более 250 человек личного состава ВСУ, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину.
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что надежды Зеленского на то, что Украину примут в НАТО иллюзорны. Запад в тайне ненавидит и не уважает Зеленского.
По словам офицера, Зеленский не только живет в вымышленном мире и питает иллюзии насчет членства в альянсе, но и даже не понимает истинного отношения Запада к нему.
Власти США поднимали в небо истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который вторгся в воздушное пространство Вашингтона и позже разбился в Вирджинии.
Численное превосходство армии России приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, заявил немецкий политолог Вольф Меркель.
По его мнению, перевес населения у России, приведет к тому, что за киевский режим больше некому будет сражаться с западным оружием.