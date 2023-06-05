В Госдуму внесут законопроект о сертификатах для новорожденных Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутаты от фракции ЛДПР разработали проект закона о введении сертификатов для новорожденного ребенка, который будет предоставлен для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Об этом сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

«Коляска, кроватка, пеленальный столик, первые развивающие игрушки и прочее - на выбор родителей - забота государства с первых дней жизни младенца», - написал парламентарий в своем Telegram-канале

Согласно законопроекту, сертификат получит семья, размер среднедушевого дохода которой не превышает величину двух прожиточных минимумов на душу населения, которые были установлены в их регионе. Доход будет рассчитываться исходя из доходов всех членов за последние 12 месяцев, который были получены за месяц до подачи заявления.

Стоимость сертификата ежегодно будет устанавливаться правительством и будет исходить из средних цен на товары первой необходимости для новорожденных, а перечень этих товаров определит профильное ведомство.

Напомним, еще в конце февраля этого года появилось сообщение, что члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести в стране сертификат для новорожденного ребенка.