Два беспилотника упали на автотрассу в Калужской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калужской области два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали на автодорогу М3 «Украина». Об этом в понедельник, 5 июня, заявил региона губернатор Владислав Шапша, уточнив, что территория оцеплена.

«Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299-м км (Жиздра) и на 283-м км (Думиничи) упали два БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена», - написал он в своем Telegram-канале.

Шапша отметил, что на данный момент на месте происшествия проводятся оперативно-технические мероприятия, а также были организованы пути объезда.

Напомним, накануне в ночь на понедельник, 5 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов. По его словам, предварительной причиной возгорания стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство. Глава региона также отметил, что пострадавших и отключения потребителей нет