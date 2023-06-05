Депутат Бабашов заявил, что контрнаступление украинских войск станет началом «скорого и ужасного» конца для Киева Фото: REUTERS

Возможное контрнаступление Украины станет для Киева началом «скорого и ужасного» конца. Такое заявление сделал депутат Государственной думы от крымского региона Леонид Бабашов.

— Считай, что так называемое контрнаступление станет для преступного киевского режима началом скорого и ужасного конца. К сожалению, из-за действий своих властей, обычные украинцы тоже «хлебнут горя», — заявил Бабашов.

Он также отметил, что у ВСУ нет шансов на успешное наступление, поскольку Вооруженные силы России на данный момент заметно укрепились на своих позициях и любые попытки наступательных действий со стороны Украины приведут лишь к большим потерям.

Бабашов также добавил, что Киев уже объявлял о трех контрнаступлениях, но ни одного так и не случилось. При этом депутат предположил, что в этот раз Зеленскому придется начать хоть какие-то действия, поскольку он должен отчитаться об этом перед Западом.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что Украину нужно заставить пойти на серьезные уступки России, чтобы добиться мирного разрешения конфликта.