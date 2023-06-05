Немецкий полицейский оказался под следствием за слова про беженцев и Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудник правоохранительных органов в Берлине оказался под следствием после постов в социальных сетях про экоактивистов, беженцев и Украину. Об этом сообщает газета Die Welt.

Как передает издание, в середине мая этого года следователи начали проверять посты и комментарии, которые оставил полицейский в соцсетях. Отмечается, что если их содержание признают противозаконным, то в отношении правоохранителя заведут уголовное дело по статье о разжигании ненависти.

По данным издания, в прошлом году сотрудник правоохранительных органов оставил в соцсетях пост о радикальных экоактивистах из группы «Последнее поколение», призвав «собрать и отвезти в лес под Сталинградом».

Другие же высказывание были направлены против беженцев, также полицейский раскритиковал поддержку немецким правительством Киева и политику ФРГ в вопросе предоставления убежища.

Издание сообщает, что мужчина является не «классическим» правоохранителем, а сотрудником так называемой «охранной полиции» (Objektschutz), которая занимается защитой правительственных зданий, а также посольств и синагог.

Экогруппировка «Последнее поколение» (Letzte Generation) известна различными акциями, которые в последнее время становятся все более радикальными. Напомним, в марте этого года экоактивисты облили черной краской мемориал с выгравированными статьями Конституции ФРГ, а в ноябре прошлого года участники группы приклеили себя к пульту дирижера в Эльбской филармонии в Гамбурге.