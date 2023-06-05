Рогов: утром в Запорожской области возобновились активные боевые действия Фото: REUTERS

В Запорожской области в районе Времевьевского «выступа» с самого утра возобновились активные боевые действия. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

— Враг бросил в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно. Идет бой, — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что украинские войска предпринимают попытку перейти в контрнаступление в районе сел Приютное, Новополь, Ровнополь и Новодаровка. Эти населенные пункты находятся юго-западнее от Времевьевки, которая находится с границей Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее депутат Госдумы Леонид Бабашов заявил, что контрнаступление ВСУ станет началом «скорого и ужасного» конца для Киева и режима Зеленского. Также он подчеркнул, что у Украины нет шансов добиться успехов в контрнаступлении.