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НовостиЭкономика5 июня 2023 6:45

Минфин предложил установить инвесторам налоговый вычет в 30 млн рублей

Минфин предложил установить для владельцев новых ИИС максимальный налоговый вычет в 30 млн рублей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минфин предложил установить инвесторам налоговый вычет в 30 млн рублей

Минфин предложил установить инвесторам налоговый вычет в 30 млн рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максимальный налоговый вычет c доходов по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) нового, третьего типа может быть увеличен до 30 млн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пакет поправок к Налоговому кодексу, который был подготовлен Минфином, и источники на финрынке.

Как сообщается, владельцам ИИС третьего типа, который будет открыт после 1 января 2024 года, предложат установить налоговый вычет с доходов на сумму до 30 млн рублей, а максимальный размер суммы НДФЛ, от уплаты которого будет освобожден инвестора, составит 3,9 млн рублей при ставке налога 13% или же 4,5 млн рублей при ставке 15%, которую платят на доход выше 5 млн рублей.

Отмечается, что сами поправки рассматривают также и переходный период в зависимости от даты открытия индивидуального инвестиционного счета. Если тот был открыт в 2024 году, то срок составит пять лет, а при открытии в 2025 году - шесть лет.

Специалисты заявили, что срок планирования в десять лет является достаточно большим, и его можно сократить до трех лет, однако, как они отмечают, сама концепция и льготы выглядят привлекательно.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости привлечь в экономику 10 трлн рублей частных инвестиций за восемь лет, напомнив о механизме кластерной инвестиционной платформы с долгосрочными кредитами.