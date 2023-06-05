ФАС проверит торговые сети на предмет завышения цен Фото: Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба начнет проверку торговых сетей на предмет завышения стоимости молочной продукции после того, как с этим вопросом к ним обратились первые зампреды Госдумы по аграрным вопросом Владимир Плотников и Олег Нилов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что в 2023 году фиксируется довольно резкое снижение цен на сырое молоко заводами, которое составляет около 15-20%.

При этом в документе говорится, что потребление молочной продукции не растет, поскольку этому активно препятствуют крупные торговые сети, выстраивая ценовую политику так, что на высокомаржинальные виды продукции наценка может составлять 100-150 процентов.

Именно поэтому цена на сырое молоко снижается, а конечный потребитель напротив видит неуклонный рост цен на всю молочную продукцию.

Депутат Нилов отметил, что при падении закупочной цены на молоко, на прилавках торговых сетей, за литр молока цена может доходить до 80 рублей. Именно поэтому и была запрошена проверка по этому вопросу.

В 2022 году ФАС проводила проверку ценообразования в магазинах компании «Мираторг». Ведомство изучило всю цепочку поставки мяса на прилавки, чтобы сделать выводы по поводу нарушения законодательства.