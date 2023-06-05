Спецслужбы Кыргызстана задержали подозреваемых в попытке госпереворота в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госкомитет Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержал нескольких подозреваемых в попытке государственного переворота в республике. Об этом в понедельник, 5 июня, заявили местные СМИ.

«ГКНБ проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота», - передает kaktus.media, ссылаясь на собственные источники.

Видео задержаний появились в соцсетях. Судя по кадрам, сотрудники спецслужб Киргизии проводят задержания в частном секторе Бишкека, однако, кого именно задержали сотрудники правоохранительных органов на данный момент не сообщают.

Спецслужбы и Министерство внутренних дел Киргизии пока не комментируют ситуацию.

Напомним, в мае этого года российский президент Владимир Путин подписал соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Киргизии. Как сообщалось, данное соглашение заключается сроком на пять лет.