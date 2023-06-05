В Госдуме предложили отменить транспортный налог для унаследованных автомобилей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Госдуме предложили освободить от транспортного налога некоторые категории автовладельцев. Речь идет о тех людях, которые получили машину в наследство. С инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он предлагает ввести льготы для тех, кто владеет подаренным автомобилем первый год.

Причина в том, что не все наследники имеют водительские права. Кто-то потихоньку продает наследство, а кто-то идет учиться, чтобы сесть за руль. Все это время машины простаивает, а налог нужно платить.

В связи с этим депутат обратился с письмом на имя главы Минтруда Антона Котякова. Пока ответа от министерства нет, пишет RT.

Ранее, парламентарии предлагали освобождать единственных и многодетных родителей от уплаты транспортного налога. Подобная мера позволит улучшить материальное благополучие семей, пишет ФАН.

Под льготу могут попасть многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми и единственные родители с несовершеннолетними детьми.Также в документе депутаты подчеркивают, что льготная категория будет действовать только для тех семей, которые владеют автомобилем мощностью до 150 л.с, пишет газета "Известия".

А в Московской области предложили освободить от транспортного налога многодетные семьи с детьми до 23 лет, которые обучаются очно, освободят от налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. Ранее данная мера поддержки предоставлялась семьям с детьми до 18 лет, передает "360".