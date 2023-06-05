Власти Украины назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической Фото: REUTERS

Ситуация с бомбоубежищами в Киеве на сегодняшний день остается критической. Такое заявление сделал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

«Подвели итоги второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической», - заявил глава ведомства, уточнив, что половина проверенных бомбоубежищ остается не готовыми.

Согласно инфографике, представленной Камышином, на данный момент было проверено 1849 бомбоубежищ, из которых 242 оказались закрытыми, а 596 - просто не готовыми к использованию.

Напомним, на Украине разгорелся скандал, после того, как в ходе воздушной тревоги в Киеве оказалось закрыто бомбоубежище. Мэр Киева Виталий Кличко объявил о проверке доступности всех укрытий города, а позже согласился, что работа убежищ организована неудовлетворительно, предложив украинскому президенту Владимиру Зеленскому разделить с ним ответственность за это.