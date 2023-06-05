Тихоокеанский флот приступил к учениям в Японском и Охотском морях с участием более 60 кораблей и судов

ТОФ приступил к масштабным учениям в акваториях Японского и Охотского морей Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Масштабные учения Тихоокеанского флота с участием свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения начались в акваториях Японского и Охотского морей. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в Минобороны России.

Оперативные учения разнородных сил флота продлятся в период с 5 по 20 июня под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

Участие в отработке практических задач примут более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, а также свыше 11 тысяч военнослужащих. Кроме того, будут задействованы береговые войска и около 35 летательных аппаратов морской авиации.

"Корабельные тактические группы совместно с морской авиацией осуществят поиск и слежения за подводными лодками условного противника, выполнят учебно-боевые упражнения, отработают организацию ПВО отрядов кораблей, а также вопросы организации МТО сил в море", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, 3 июня KP.RU писал, что морпехи ТОФ приступили к отработке стрелковых навыков на полигоне Бамбурово в Приморье, уделяя особое внимание к ведению боя в городских условиях.