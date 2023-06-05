В США восхитились мощностью «Солнцепеков» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Используемые российскими войсками в конфликте на Украине термобарические боеголовки в тяжелых огнеметных системах ТОС-1А «Солнцепек» наносят огромный ущерб противнику. Об этом рассказал обозреватель Харрисон Касс в статье для 19FortyFive.

— Отличительной особенностью термобарической боеголовки является то, что она почти полностью состоит из топлива. Поэтому этот вид оружия более мощный, чем обычные взрывчатые вещества сопоставимого веса, — заявил Касс.

Он подчеркнул, что эти снаряды смертельно опасны при использовании для ударов по зданиям, тоннелям и другим укреплениям, поскольку из-за их характеристик, взрывная волна длится дольше, чем у других снарядов такого типа.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine писал, что ВСУ не способны отбиваться от российских управляемых планирующих бомб. Отмечается, что они имеют невероятно высокую точность и дальность применения.

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