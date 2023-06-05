Министр сельского хозяйства Польши назвал вредящей позицию Киева по импорту зерна

Минсельхоз Польши раскритиковал Украину за позицию по импорту зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс подверг критике позицию Киева, и, в частности, главу министерства аграрной политики Украины Николая Сольского за позицию по импорту украинского зерна в страны ЕС.

Ранее в понедельник, 5 июня, Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна из Украины. Сольский, накануне решения ЕК заявил, что продление запрета - это "худшее из возможных решение", способное "ослабить единство в Европе".

Польский министр Телюс, в свою очередь, заявил, что Киев не понимает позицию Варшавы по импорту зерна, обозначив высказывание Сольского "далеко идущим". "Не совсем понимаю, почему это происходит. Подозреваю, что на Украине есть определенные силы, которые решаются на такого рода действия, с которыми я не согласен, и которые вредят украинцам", - цитирует Телюса RMF24.

Напомним, в конце мая за ограничение импорта украинского зерна выступила Венгрия. А в апреле Польша, Болгария, Румыния и Словакия после протестов фермеров приняли решение о приостановке других отдельных продуктов из Украины, включая зерно.

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