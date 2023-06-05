Михаил Дегтярев: «Ежесуточно в сводках в края фигурируют до пяти киберпреступлений»

Глава региона поручил усилить работу по повышению уровня кибеграмотности населения. Фото: правительство Хабаровского края

В ходе очередного заседания президиума правительства Хабаровского края под председательством губернатора Михаила Дегтярева основными для обсуждения стали вопросы противодействия преступности и профилактики правонарушений.

Глава региона отметил, что над обеспечением безопасности и сокращением числа преступлений в крае системно работают, согласно условиям документов, утвержденных президентом России Владимиром Путиным.

- Руководствуемся Концепцией общественной безопасности в России и указом «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Кроме того, в октябре 2022 года вышел указ №757, изданный в связи с введением военного положения на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Также действует оперативный штаб, возглавляемый лично мной, - пояснил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

По итогам прошлого года уже можно отметить результаты системной работы. Так, общее количество преступлений в 2022 году снизилось на 11 процентов по сравнению с 2019 годом.

Добиваться обеспечения безопасности теперь помогает и активная общественность - на сегодняшний день в крае 1 300 человек носят статус народных дружинников. Губернатор подчеркнул, что все крупные культурные, спортивные или общественно-политические мероприятия должны тщательно контролироваться службами на предмет возможных нарушений правопорядка и опасных ситуаций.

Отдельно остановился Михаил Дегтярев на усилении работы с возможными преступлениями, предполагающими информационные технологии, отметив, что тема болезненна для жителей не только края, но и всей страны.

- Удельный вес таких преступлений в крае растет. Только за первые четыре месяца этого года они составляют 24,5 процентов. Ежесуточно в сводках фигурируют до пяти таких преступлений, - сообщил губернатор.

Жертвами, в большинстве случаев, становятся пенсионеры, многодетные семьи и люди с ограничениями по здоровью. Поэтому губернатор не в первый раз обратил внимание профильных блоков на необходимость повышения всеобщего уровня киберграмотности среди населения.