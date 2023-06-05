Названы способы определения телефонного мошенника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко назвал несколько способов для определения, что звонит телефонный мошенник

Специалист уточнил, что утечка персональных данных зачастую происходит по вине интернет-магазинов, а также служб доставки еды, рекомендуя использовать при обращении в подобные сервисы вымышленное имя. Таким образом, если база утекла к злоумышленникам, то мошенник звонит и называет вас тем вымышленным именем.

Зачастую злоумышленники выдают себя за родственников потенциальных жертв, заявляя о якобы произошедших несчастьях. Пащенко рекомендовал договориться с близкими о кодовом слове на случай экстренной ситуации. Такое слово можно будет использовать, если у человека появилось какое-то сомнение.

Кроме того, можно попробовать вбить номер мошенников в поисковую систему браузера, где можно смотреть отзывы. А также можно попросить потенциального мошенника сделать видеозвонок.

«Хотя человек будет говорить, что он в состоянии аффекта и не способен сделать видеозвонок, вестись на это не стоит», - рассказал эксперт в беседе с радио Sputnik

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что телефонные мошенники начали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банка и имитируя работу в офисе.

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