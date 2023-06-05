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НовостиПолитика5 июня 2023 8:17

Лукашенко: попытка Запада ограничить движение грузов между Белоруссией и Россией обречена на провал

Он добавил, что Россию и Белоруссию невозможно разделить искусственными барьерами
Роман ПОЛОСИКОВ
Лукашенко заявил, что попытка Запада ограничить движение грузов между Белоруссией и Россией обречена на провал

Лукашенко заявил, что попытка Запада ограничить движение грузов между Белоруссией и Россией обречена на провал

Фото: REUTERS

Попытка Запада ограничить движение различных грузов между Россией и Белоруссией обречена на провал. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Калининградской области Антоном Алихановым.

— Предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить наше общение с вами, свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Беларуси — эта попытка был обречена на провал, — заявил Лукашенко.

Также он отметил, что искусственными барьерами невозможно разделить сотрудничество между Россией и Белоруссией.

Ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу, в ходе которой они обсудили вопрос создания единой валюты. Они договорились, что на данном этапе это не вопрос «сегодняшнего дня». Также главы государств отметили, что это непростой и длительный процесс.