Лукашенко: попытка Запада ограничить движение грузов между Белоруссией и Россией обречена на провал

Лукашенко заявил, что попытка Запада ограничить движение грузов между Белоруссией и Россией обречена на провал Фото: REUTERS

Попытка Запада ограничить движение различных грузов между Россией и Белоруссией обречена на провал. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Калининградской области Антоном Алихановым.

— Предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить наше общение с вами, свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Беларуси — эта попытка был обречена на провал, — заявил Лукашенко.

Также он отметил, что искусственными барьерами невозможно разделить сотрудничество между Россией и Белоруссией.

Ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу, в ходе которой они обсудили вопрос создания единой валюты. Они договорились, что на данном этапе это не вопрос «сегодняшнего дня». Также главы государств отметили, что это непростой и длительный процесс.