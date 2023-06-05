Британская разведка МИ-6 крупно облажалась в Twitter

Глава британской разведки Mi-6 поздравил с назначением на пост главы МИД Турции пародийный аккаунт в Twitter Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур поздравил Хакана Фидана с назначением на должность главы МИД Турции, по ошибке отметив пародийную страницу министра в Twitter.

“Желаю успехов на новом посту моему давнему другу и коллеге. Удачи, министр!”, — написал Мур в соцсети, указав страницу пользователя @hakanfidan_tr.

При этом у нового главы турецкого МИД нет официальной страницы в Twitter, а данный аккаунт не первый день отмечен как пародийный. Позже Мур признал свою ошибку.

“Ой, неловко получилось! Но даже если это пародийный аккаунт, то мои пожелания - настоящие”, — отметил глава MI-6.

Напомним, после переизбрания на новый срок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил вице-премьера Турции и всех основных министров в новом кабинете министров страны, включая министра обороны страны и глав МИД, МВД и Минфина.

3 июня Эрдоган в ходе церемонии инаугурации принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Пост президента Турции он занимает с августа 2014 года и будет занимать еще в течение пяти лет.

Сайт KP.RU рассказывал, что западные издания после победы Эрдогана в унисон предрекают Турции продолжение жесткого правления, а также ожидают усиления роли республики на мировой арене.