Член королевской семьи Великобритании впервые за 130 лет даст показания в суде Фото: REUTERS

Принц Гарри будет первым за 130 лет членом королевской семьи Великобритании, давшим показания в суде. Об этом сообщила газета Financial Times.

Как передает издания, судебные слушания состоятся в рамках процесса против издания Daily Mirror. Принц заявляет, что он стал жертвой незаконного сбора данных, который организовала газета, обвиняя ее также в своих «сильных приступах депрессии и паранойи». По его словам, примерно 140 статей о его жизни, представленных в период с 1996 по 2010 год, содержали информацию, которая была получена незаконным путем.

Гарри предстанет перед Высоким судом в Лондоне в понедельник, 5 июня, где начнет давать показания в ближайшее время.

Представитель ответчика компании Mirror Group Newspapers Эндрю Грин заявил суду, что многие сюжеты, которые содержат данные о принце, «базируются на информации, раскрытой королевскими домочадцами или членами королевской семьи или от их имени».

Напомним, в марте этого года в рамках поданного иска против издательского дома Associated Newspapers Гарри обвинил королевскую семью в сокрытии от него информации о прослушке телефона.