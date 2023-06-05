Экс-министр экономики Нечаев заверил, что доллар в 2023 году не превысит 100 рублей

Экс-министр экономики Нечаев заверил, что доллар в 2023 году не превысит 100 рубле Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый министр экономики России Андрей Нечаев прогнозировал курс доллара на 2023 год. По словам эксперта, вряд ли стоит ждать, что американская валюта серьезно укрепится, а рубль просядет. Для нашей страны выгоден относительно слабый курс рубля, чтобы лучше пополнять бюджет за счет продажи нефти за доллары.

А вот если произойдет резкий перевес в сторону американской валюты, то инфляция резко пойдет вверх. Чтобы ее сдержать, придется приложить немало усилий, в том числе финансовых. Властям придется компенсировать населению рост цен за счет выплат из бюджета.

- Едва ли доллар превысит 100 руб., по крайней мере в этом году. Хотя сразу после начала событий на Украине он взлетел гораздо выше, - говорит Нечаев NEWS.ru.

Еще год назад звучали прогнозы роста до 150 рублей за доллар, теперь это нереально. Но многое будет зависеть от того, по какому сценарию пойдет украинский конфликт.

- Что будет с бюджетом, какие санкции против России еще введут и ограничат ли нам параллельный импорт, — перечислил факторы влияния экс-министр.

Пока рубль держится хорошо, его укрепляют ограничение импорта товаров в Россию, компании перестали закупать доллары для расчета с иностранными поставщиками.

— российские компании меньше покупают доллары для оплаты товаров от иностранных поставщиков.