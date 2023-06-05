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НовостиПолитика5 июня 2023 8:41

Financial Times: Запад боится усиления влияния России в Арктике

Издание отмечает, что Россия и Китай могут создать собственный аналог Арктического совета
Сергей ЧИКОВ
Financial Times: Запад боится усиления влияния России в Арктике

Financial Times: Запад боится усиления влияния России в Арктике

Фото: Shutterstock

Издание The Financial Times заявило, что страны Запада опасаются усиления влияния России в Арктике. Авторы статьи считают, что Россия может получить свободный доступ к природным ресурсам в этом регионе.

“Беспокойство вызывает тот факт, что Россия и Китай могут создать свой собственный аналог Арктического совета”, — заявили авторы статьи.

Издание отметило, что несколько стран-участниц Арктического совета отказались от сотрудничества с Россией из-за конфликта на Украине, однако без России деятельность других стран в Арктике также “не имеет особого смысла”, поскольку на долю России приходится 40 процентов территории региона.

Напомним, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин ранее заявлял, что “уникальные компетенции России, государственная стратегия и политическая воля к ее реализации” не позволяют что-либо сделать в Арктике на международном уровне без участия Российской Федерации. Также он отмечал, что важным преимуществом России является собственная стратегия развития Арктики, рассчитанная до 2035 года.