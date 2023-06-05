Руководство Polymetal покинет подразделение в России из-за санкций США Фото: REUTERS

Все ключевое руководство одной из крупнейшей золотодобывающей компании в мире Polymetal покинет подразделения в России из-за введенных американских санкций. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Как сообщается, свои должности покинут главный исполнительный директор компании Виталий Несис, вице-президент по стратегическому развитию Павел Данилин и главный финансовый директор Максим Назимок. На данный момент генеральным директором Polymetal в России был назначен Сергей Черкашин.

Тем временем Несис и Назимок сохранят посты в материнской компании, сосредоточив «усилия на операционной деятельности» активов компании в Казахстане. Сообщается, что Polymetal намерен следить за тем, чтобы под санкционные ограничения не попали предприятия в Казахстане.

Группа также расторгла все соглашения о предоставлении услуг со структурами России, прекратив и приостановила все платежи «по внутригрупповым соглашениям от компании и ее не включенных в санкционный список дочерних организаций в пользу АО "Полиметалл" и его дочерних обществ».

Напомним, в июле прошлого года Polymetal допустил продажу российских активов, заявив, что в таком случае сосредоточиться на деятельности в Казахстане.