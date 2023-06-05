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НовостиВ мире5 июня 2023 9:04

Спецслужбы Бельгии расследуют использование переданного Киеву оружия при атаке ДРГ на Белгородскую область

Проверка началась по поручению премьер-министра Бельгии
Роман ПОЛОСИКОВ
Спецслужбы Бельгии расследуют использование переданного Киеву оружия при атаке ДРГ на Белгородскую область

Спецслужбы Бельгии расследуют использование переданного Киеву оружия при атаке ДРГ на Белгородскую область

Фото: REUTERS

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам расследовать использование переданного Украине оружия для атак ДРГ на Белгородскую область. Об этом премьер заявил в эфире телеканала RTBF.

— Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию, — сказал де Кроо.

Он также отметил, что есть определенные правила, которые призваны регулировать использование оружия, которое передали Киеву. По его словам, Украина должна использовать его только в оборонительных целях на своей территории. При этом эти правила распространяются не только на бельгийское оружие, но и на вооружение других западных стран.

Де Кроо не стал отвечать на вопрос, какие последствия могут быть для Украины, если факт использования бельгийского оружия в атаках на Белгородскую область будет подтвержден.

В Белом доме также не одобряют использование американского оружия для атак на территории России и уже начали изучать свидетельства использования техники США украинскими диверсантами.

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