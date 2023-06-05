Спецслужбы Бельгии расследуют использование переданного Киеву оружия при атаке ДРГ на Белгородскую область Фото: REUTERS

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам расследовать использование переданного Украине оружия для атак ДРГ на Белгородскую область. Об этом премьер заявил в эфире телеканала RTBF.

— Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию, — сказал де Кроо.

Он также отметил, что есть определенные правила, которые призваны регулировать использование оружия, которое передали Киеву. По его словам, Украина должна использовать его только в оборонительных целях на своей территории. При этом эти правила распространяются не только на бельгийское оружие, но и на вооружение других западных стран.

Де Кроо не стал отвечать на вопрос, какие последствия могут быть для Украины, если факт использования бельгийского оружия в атаках на Белгородскую область будет подтвержден.

В Белом доме также не одобряют использование американского оружия для атак на территории России и уже начали изучать свидетельства использования техники США украинскими диверсантами.

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