Оперативные учения Балтийского флота начались в Калининградской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Калининградской области в понедельник, 5 июня, стартовали десятидневные оперативные учения по защите морских коммуникаций. Об этом заявили в пресс-службе Балтийского флота.

«С 5 по 15 июня в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области началось оперативное учение с группировками Балтийского флота», - сказано в релизе, где уточняется, что руководит учением командующий Балтийского флота вице-адмирал Владимир Воробьев.

Сообщается, что на первом этапе корабельные тактические группы вышли из пункта базирования, развернув свои группировки в назначенных районах.

В маневрах принимает участие до 40 надводных боевых кораблей, а также катеров и судов обеспечения, среди которых сторожевые корабли и корветы, ракетные катера, малые ракетные корабли и малые противолодочные корабли. Задействовали свыше 3,5 тысячи военных, до 500 единиц боевой и специальной техники, а также до 25 самолетов и вертолетов.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 5 июня, Тихоокеанский флот также приступил к учениям в Японском и Охотском морях, в которых участвуют более 60 кораблей и судов.