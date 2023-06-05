Песков переадресовал Минобороны вопросы о контрнаступлении ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопросы журналистов о контрнаступлении украинских войск Министерству обороны.

— Это связано с ходом СВО. Поэтому здесь абсолютная прерогатива у министерства обороны. Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством, — ответил Песков.

Такая реплика Пескова стала ответом на просьбу журналистов дать комментарии по поводу начала контрнаступления ВСУ и попытку узнать, есть ли у правительства дополнительная информация.

Ранее Министерство обороны опубликовало кадры провальной попытки украинских войск совершить прорыв на Южнодонецком направлении. В ведомстве отметили, что своих задач противнику не удалось добиться. Результатом этой попытки стали потери 250 бойцов ВСУ, а также 16 танков и несколько десятков другой бронетехники.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)