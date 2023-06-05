Песков: Путин постоянно получает информацию о спецоперации «с земли» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наряду с официальными докладами постоянно совершает звонки, а также получает «информацию с земли» о ходе проведения специальной военной операции. Такое заявление в понедельник, 5 июня, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин регулярно совершает такие звонки и получает информацию с земли так сказать. Он делал это всегда и продолжает это делать, связь налажена, всё это оперативно делается», - заявил представитель Кремля.

Песков также ответил на вопрос есть ли в Кремле планы публиковать короткие стенограммы таких диалогов. По его словам, такое вряд ли будет возможно обнародовать. «Президент раскрывает ту информацию о таких беседах, которую считает необходимой. Конечно, вряд ли можно говорить о том, что можно публиковать какие-то сокращенные стенограммы», - уточнил он.

Напомним, ранее Песков заявил, что Путин уделяет теме проведения специальной военной операции на Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, отметив также, что президент такой страны, как Россия, находится практически круглые сутки на посту.

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