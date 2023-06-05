Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил открыть кафедру для подготовки врачей-онкологов

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе начнут обучать врачей-онкологов: кафедра по подготовке специалистов появится в Кемеровском государственном медицинском университете. Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил организовать ее работу к началу следующего учебного года.

«Онкологическая помощь должна быть максимально доступной для кузбассовцев, независимо от того, в какой части региона человек живет, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Особое внимание в последние годы уделяется ранней диагностике рака, для этого приобретаем передвижные комплексы, которые выезжают в отдаленные территории. Теперь нужно усилить лечебную составляющую. Для этого региону нужны профессиональные специалисты, и мы будем их готовить».

За последнее время в областной диспансер устроились на работу 8 врачей из других регионов.

«То, что губернатором принято решение открыть кафедру онкологии в регионе, позволит решить проблему с профильными кадрами как для диспансера, так и для районных больниц и центров амбулаторной онкологической помощи», – отметил главный онколог СФО Евгений Чойнзонов.