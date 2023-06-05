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НовостиПолитика5 июня 2023 9:23

МИД РФ поприветствовал усилия других стран по урегулированию конфликта на Украине

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко положительно высказался об индонезийском плане
Дарья ЧИПУРНАЯ
Андрей Руденко поприветствовал мирные усилия других стран по украинскому вопросу

Андрей Руденко поприветствовал мирные усилия других стран по украинскому вопросу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал предложенный Индонезией мирный план по урегулированию украинского конфликта.

"Мы приветствуем усилия любых государств, которые направлены на мирное решение этого конфликта", - сообщил Руденко ТАСС, добавив, что в МИД России нет официальной информации по индонезийскому плану, уточнив, что они узнали об этом из СМИ.

Напомним, 3 июня на конференции в Сингапуре министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил мирный план урегулирования кризиса на Украине, предложив ввести на украинские территории миротворцев ООН и создать демилитаризованную зону. МИД Украины, в свою очередь, отверг мирный план Индонезии.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предрек скорейшее завершение конфликта на Украине в том случае, если Запад оборвет военную поддержку украинского режима.

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