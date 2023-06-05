МИД РФ поприветствовал усилия других стран по урегулированию конфликта на Украине

Андрей Руденко поприветствовал мирные усилия других стран по украинскому вопросу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал предложенный Индонезией мирный план по урегулированию украинского конфликта.

"Мы приветствуем усилия любых государств, которые направлены на мирное решение этого конфликта", - сообщил Руденко ТАСС, добавив, что в МИД России нет официальной информации по индонезийскому плану, уточнив, что они узнали об этом из СМИ.

Напомним, 3 июня на конференции в Сингапуре министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил мирный план урегулирования кризиса на Украине, предложив ввести на украинские территории миротворцев ООН и создать демилитаризованную зону. МИД Украины, в свою очередь, отверг мирный план Индонезии.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предрек скорейшее завершение конфликта на Украине в том случае, если Запад оборвет военную поддержку украинского режима.

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